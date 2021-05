Raspadori: «Momento bellissimo per me. Nazionale? Non mi pongo limiti» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la sconfitta con la Juve Ai microfoni di Dazn, Giacomo Raspadori ha parlato dopo Sassuolo Juve. Le sue dichiarazioni. GOL – «Sono contento, è un bellissimo Momento per me. Peccato per il risultato perché abbiamo dimostrato di giocarcela alla grande contro una squadra. Dobbiamo arrivare fino alla fine in queste due partite, giocandocela per il nostro obiettivo». ULTIME DUE PARTITE – «Sono due finali. L’importante è metterci l’atteggiamento che abbiamo avuto nell’ultimo periodo». Nazionale – «È un grandissimo sogno, non si sa mai. Io ce la metto tutta ogni giorno per raggiungere qualsiasi cosa. Io non mi pongo limiti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giacomo, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la sconfitta con la Juve Ai microfoni di Dazn, Giacomoha parlato dopo Sassuolo Juve. Le sue dichiarazioni. GOL – «Sono contento, è unper me. Peccato per il risultato perché abbiamo dimostrato di giocarcela alla grande contro una squadra. Dobbiamo arrivare fino alla fine in queste due partite, giocandocela per il nostro obiettivo». ULTIME DUE PARTITE – «Sono due finali. L’importante è metterci l’atteggiamento che abbiamo avuto nell’ultimo periodo».– «È un grandissimo sogno, non si sa mai. Io ce la metto tutta ogni giorno per raggiungere qualsiasi cosa. Io non mi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

