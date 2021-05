Rafael Nadal | “Jannik Sinner ha grande cuore | farà una carriera incredibile”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo due ore e dieci minuti di una battaglia equilibrata,si è arreso per 7-5, 6-4 allo spagnolonel corso del 2° turno degli Internazionali d’Italia di tennis a Roma. Al Foro Italico sono i piccolissimi dettagli che hanno fatto la differenza, come quando l’azzurro ha commesso due errori gratuiti di diritto sul 4-3 e servizio nel secondo parziale: l’iberico non ha perdonato il minimo passaggio a vuoto. L’altoatesino esce comunque dal campo rinfrancato: la sensazione è che le distanze dal piùgiocatore della storia sulla terra rossa si siano ulteriormente accorciate rispetto al precedente confronto del Roland Garros 2020, che si svolse in autunno a seguito della rivoluzione del calendario provocata dalla pandemia. Alla vigilia del matchaveva ...