Quella volta che i lavoratori dell’autogrill non vollero servire Almirante

Se qualcuno ha pensato che l'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'area di servizio di Fiano Romano rappresenti la prima volta in cui un autogrill è protagonista del dibattito politico italiano si sta sbagliando. Nel 1973, infatti, fu l'area di servizio di Cantagallo, sull'A1 a pochi chilometri a Bologna, a essere teatro di un episodio che riguardò l'allora segretario dell'MSI Giorgio Almirante. Era il 19 giugno e l'esponente della destra italiana, proveniente da Trieste dove aveva preso parte alla campagna elettorale per le regionali, stava facendo ritorno a Roma. Arrivato in Emilia si fermò all'area di sosta per pranzare ma, al suo arrivo, l'intero personale incrociò le braccia, rifiutandosi di servire lui e i suoi accompagnatori. La ragione fu ovviamente di natura politica: Bologna è una provincia storicamente rossa, in cui ...

