Quando vai in un museo d'arte e trovi una certa somiglianza, la photogallery che diverte il web (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dicono che nel mondo ci siano sette sosia per ogni persona, ma qualcuno può rivedere la propria faccia in un quadro famoso come se si guardasse allo specchio. Divertono gli accostamenti tra la gente ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dicono che nel mondo ci siano sette sosia per ogni persona, ma qualcuno può rivedere la propria faccia in un quadro famoso come se si guardasse allo specchio. Divertono gli accostamenti tra la gente ...

Advertising

welikeduel : 'Quando qualcuno ti insulta vai un po' a vedere chi è. È una costante scoprire che quelli che ti insultano pesantem… - _DiStRuCtOr_ : Quando pensi di essere una persona seria, buona ed equilibrata e poi vai a vivere in condominio e scopri di essere… - ValHCarvalho : RT @monycapena: @carlaopignatari @jdoriajr E quando o PDL22 vai ser pautado? @AssembleiaSP #AprovaJáPDL22 - Giuuuu28184469 : RT @miilkymalik: volete sapere qual è il punto? Se lei giudica la danza di Giulia, è ok, non abbiamo tutti gli stessi gusti e pensieri. Ma… - elisapuglia2 : RT @ssscarolina8: Ao @stefyorlando io ci ho provato ma anche questo cagnolino è in silenzio stampa ?? (Il ragazzo quando ho chiesto di far… -