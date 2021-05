Privacy WhatsApp, la Germania stoppa Facebook: “Vietato tracciare gli utenti” (Di mercoledì 12 maggio 2021) La nuova Privacy di WhatsApp sarà valida dal 15 maggio ma l’autorità tedesca proibisce a Zuckerberg di tracciare gli utenti tramite la app e ha intenzione di rivolgersi al Comitato Europeo per la Protezione Dati. Le istituzioni contro Facebook e WhatsApp (Image by Robert Cheaib from Pixabay)Grosso guaio in casa Facebook. Oggetto del contendere è ancora una volta la discussa svolta della politica sulla Privacy di WhatsApp. In vigore da sabato prossimo, le nuove regole prevedono che gli utenti condividano i propri dati consumatori con il social network di Zuckerberg, a scopo di marketing. Ma l’autorità tedesca per la Protezione dei Dati e la Libertà di Informazione (HmbBfDI) ha ufficialmente Vietato a ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) La nuovadisarà valida dal 15 maggio ma l’autorità tedesca proibisce a Zuckerberg diglitramite la app e ha intenzione di rivolgersi al Comitato Europeo per la Protezione Dati. Le istituzioni contro(Image by Robert Cheaib from Pixabay)Grosso guaio in casa. Oggetto del contendere è ancora una volta la discussa svolta della politica sulladi. In vigore da sabato prossimo, le nuove regole prevedono che glicondividano i propri dati consumatori con il social network di Zuckerberg, a scopo di marketing. Ma l’autorità tedesca per la Protezione dei Dati e la Libertà di Informazione (HmbBfDI) ha ufficialmentea ...

