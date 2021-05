Preghiera della sera 12 Maggio 2021: “proteggimi in questa notte” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “proteggimi in questa notte”, è la Preghiera della sera da recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi il L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 12 maggio 2021) “in”, è lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Consemplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : Quale via seguo? Ci sono vie che non portano in Cielo: le vie della mondanità, dell’autoaffermazione, del potere eg… - oss_romano : #12maggio Un sito alla settimana. Mese di preghiera per la fine della pandemia @PCPNE_it e Convegno della Pastoral… - Pontifex_it : Nella contemplazione amorosa, tipica della #preghiera più intima, non servono tante parole: basta uno sguardo, bast… - 63_spinelli : RT @Mariado24469897: RICHIESTA DI PREGHIERA. Questo bambino di due settimane di vita, di nome Tiziano ha bisogno della nostra preghiera,… - Mau_Zaccaria : RT @Mariado24469897: RICHIESTA DI PREGHIERA. Questo bambino di due settimane di vita, di nome Tiziano ha bisogno della nostra preghiera,… -