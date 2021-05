Pfizer, “entro novembre vaccino per neonati e fino a 11 anni” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Leggimi l’articolo “A marzo sono partite le sperimentazioni sulle età comprese tra i sei mesi e gli 11 anni. Dovremmo arrivare all’autorizzazione tra settembre e novembre”. Lo ha annunciato ai microfoni di Sky Tg24 Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia parlando del vaccino anti-Covid per i più piccoli. Al momento in Italia il farmaco Pfizer-BioNtech può essere inoculato dai 16 anni in su, ma “lo scorso 30 aprile – ha ricordato Marino – abbiamo inviato richiesta all’Ema per somministrare il nostro vaccino anche alla fascia d’età 12-15 anni. Stiamo aspettando i risultati, dovrebbero arrivare tra quattro settimane”. Navigazione articoli L'articolo proviene ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Leggimi l’articolo “A marzo sono partite le sperimentazioni sulle età comprese tra i sei mesi e gli 11. Dovremmo arrivare all’autorizzazione tra settembre e”. Lo ha annunciato ai microfoni di Sky Tg24 Valentina Marino, direttore medico diItalia parlando delanti-Covid per i più piccoli. Al momento in Italia il farmaco-BioNtech può essere inoculato dai 16in su, ma “lo scorso 30 aprile – ha ricordato Marino – abbiamo inviato richiesta all’Ema per somministrare il nostroanche alla fascia d’età 12-15. Stiamo aspettando i risultati, dovrebbero arrivare tra quattro settimane”. Navigazione articoli L'articolo proviene ...

