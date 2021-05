Michele Morrone e lo scivolone su Belen: la frase che non volevamo sentire (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una frase su Belen che avremmo preferito non ascoltare e l’ennesima polemica: Michele Morrone è il protagonista di uno scivolone che sta facendo discutere. L’attore, seguitissimo su Instagram, è finito al centro della bufera per via di alcune considerazioni poco carine nei confronti della showgirl argentina. La Rodriguez dopo l’addio a Stefano De Martino sta vivendo un periodo particolarmente felice, segnato dalla seconda gravidanza e dall’amore per Antonino Spinalbese. La modella è al settimo cielo e non vede l’ora di stringere fra le braccia la figlia Luna Marie che arriverà presto. Prima di iniziare la love story con l’hairstylist, Belen era stata protagonista di diversi gossip e si era parlato anche di un presunto flirt, poi smentito, con Michele ... Leggi su dilei (Di mercoledì 12 maggio 2021) Unasuche avremmo preferito non ascoltare e l’ennesima polemica:è il protagonista di unoche sta facendo discutere. L’attore, seguitissimo su Instagram, è finito al centro della bufera per via di alcune considerazioni poco carine nei confronti della showgirl argentina. La Rodriguez dopo l’addio a Stefano De Martino sta vivendo un periodo particolarmente felice, segnato dalla seconda gravidanza e dall’amore per Antonino Spinalbese. La modella è al settimo cielo e non vede l’ora di stringere fra le braccia la figlia Luna Marie che arriverà presto. Prima di iniziare la love story con l’hairstylist,era stata protagonista di diversi gossip e si era parlato anche di un presunto flirt, poi smentito, con...

