Mazzarri si propone | «Futuro? Ovunque ma con un progetto stimolante»

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Waltertorna a parlare del suo: ecco le dichiarazioni del tecnico ex Napoli e Inter sulla prossima panchina Walterparla ai microfoni di France Football. Ecco le sue parole. MARSIGLIA – «Mi ha riempito di orgoglio. Mi sono commosso quando ho sentito che molti fan del Marsiglia volevano che venissi. Il Marsiglia è un club entusiasmante, andarci sarebbe stata una sfida affascinante. Mi piacciono questo tipo di club molto caldi, mi emoziona: è in quelle circostanze che do il massimo».– «Posso andare, Italia, Francia, Germania, Spagna. Ho solo bisogno di une farlo mio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mazzarri propone

Calcio News 24

Waltertorna a parlare del suo futuro: ecco le dichiarazioni del tecnico ex Napoli e Inter sulla prossima panchina Walterparla ai microfoni di France Football. Ecco le sue parole. MARSIGLIA - "Mi ha riempito di orgoglio. Mi sono commosso quando ho sentito che molti fan del Marsiglia volevano che venissi. Il ......, Allegri e persino Sarri sulla sua panchina. La sortita di Gattuso squarcia il velo di ...sono dunque ad altissimo rischio ed il calendario del mese di febbraio ogni tre giorniuna ...Walter Mazzarri torna a parlare del suo futuro: ecco le dichiarazioni del tecnico ex Napoli e Inter sulla prossima panchina Walter Mazzarri parla ai microfoni di France Football. Ecco le sue parole.R. STAMPA SAB 28 APRCannavaro: "Vorrei essere per il Napoli quello che Totti è stato per la Roma R. STAMPA VEN 27 APRIL ROMA - Giallorossi dai nervi tesi attendono il Napoli all'Olimpico R. STAMPA VEN ...