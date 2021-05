M5S: Orlando, 'Conte darebbe un alto profilo al Movimento' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Non credo ci sia stata una sopravvalutazione di Giuseppe Conte quanto semmai una sottovalutazione di questo percorso di alleanza con i 5 Stelle. Conte probabilmente darebbe un alto profilo al Movimento ma non dobbiamo dire noi chi li debba guidare". Ad affermarlo in una nota è il ministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Non credo ci sia stata una sopravvalutazione di Giuseppequanto semmai una sottovalutazione di questo percorso di alleanza con i 5 Stelle.probabilmenteunalma non dobbiamo dire noi chi li debba guidare". Ad affermarlo in una nota è il ministro del Lavoro Andrea(Pd), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

