Lutto nel cinema, ci lascia l'attore che aveva recitato in Notting Hill (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un terribile Lutto ha colpito il cinema americano. Tony Armatrading, infatti, è venuto a mancare. aveva recitato nel film Notting Hill. Tony Armatrading, attore di Notting Hill (Google Images)Notting Hill è da sempre uno dei film cult. Ha fatto innamorare intere generazioni con la storia d'amore surreale tra la star di Hollywood Julia Roberts e il piccolo libraio Hugh Grant. La pellicola si svolge in una delle strade più iconiche di Londra, che non a caso dà il nome al film. Lì infatti vive il cuore pulsante della capitale britannica con le sue bancarelle e negozi di antiquariato. Purtroppo però oggi il cast di Notting Hill ha ricevuto una triste notizia. Tony ...

