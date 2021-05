Locatelli: “Sono pronto a giocare all’estero in un top club, ci sono treni che passano una volta sola. Il PSG mi piace” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Manuel Locatelli, centrocampista e pezzo pregiato del Sassuolo, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano francese l’Equipe, ha parlato del suo futuro. “sono aperto ad esperienze fuori dall’Italia perché ci sono treni che passano una volta sola e vanno presi, anche se ti portano in un paese straniero. Vedere Verratti, Florenzi e Kean imporsi al PSG fa venire voglia di provare questa esperienza”. Poi sul PSG: “E’ un top club mondiale. Oltre agli italiani ci sono anche Neymar e Mbappé, che sono fra i cinque migliori giocatori al mondo. Il PSG è un grande club e ovviamente la città è molto bella. Se mi piacerebbe ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Manuel, centrocampista e pezzo pregiato del Sassuolo, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano francese l’Equipe, ha parlato del suo futuro. “aperto ad esperienze fuori dall’Italia perché cicheunae vanno presi, anche se ti portano in un paese straniero. Vedere Verratti, Florenzi e Kean imporsi al PSG fa venire voglia di provare questa esperienza”. Poi sul PSG: “E’ un topmondiale. Oltre agli italiani cianche Neymar e Mbappé, chefra i cinque migliori giocatori al mondo. Il PSG è un grandee ovviamente la città è molto bella. Se mirebbe ...

Advertising

TgLa7 : #Covid, #Locatelli: ci sono margini per slittamento coprifuoco - benjamn_boliche : RT @TgLa7: #Covid, #Locatelli: ci sono margini per slittamento coprifuoco - mietitore85 : @MediasetTgcom24 però #pfizer dice che non ci sono ancora studi scientifici che lo dimostrano. quindi su quali basi… - JudgeIrenicus : @EdoardoMecca1 60 milioni per Locatelli 'Non ci sono i soldi per un top' - Profilo3Marco : RT @TgLa7: #Covid, #Locatelli: ci sono margini per slittamento coprifuoco -