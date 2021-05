Lo studio più solido che dimostra l’efficacia dell’Mdma contro il disturbo da stress post-traumatico (Di mercoledì 12 maggio 2021) (foto: Science Photo Library via Getty Images)Mdma, la sostanza psicoattiva alla base della droga illegale ecstasy, potrebbe essere utilizzata negli Stati Uniti come medicinale per il trattamento del disturbo da stress post-traumatico (Ptsd). Non è la prima volta che si studia e si testa Mdma per curare questo problema e già circa 4 anni fa la sostanza aveva ricevuto dalla Fda statunitense la designazione di breakthrough therapy (una sorta di etichetta prioritaria per la sperimentazione) contro il Ptsd, grazie ai primi risultati favorevoli ottenuti negli studi clinici. Oggi, un trial clinico di fase 3, l’ultimo stadio della sperimentazione, confermano che la Mdma sembra trattare questo disturbo meglio degli altri farmaci che abbiamo a disposizione. Così questo principio potrebbe presto ... Leggi su wired (Di mercoledì 12 maggio 2021) (foto: Science Photo Library via Getty Images)Mdma, la sostanza psicoattiva alla base della droga illegale ecstasy, potrebbe essere utilizzata negli Stati Uniti come medicinale per il trattamento delda(Ptsd). Non è la prima volta che si studia e si testa Mdma per curare questo problema e già circa 4 anni fa la sostanza aveva ricevuto dalla Fda statunitense la designazione di breakthrough therapy (una sorta di etichetta prioritaria per la sperimentazione)il Ptsd, grazie ai primi risultati favorevoli ottenuti negli studi clinici. Oggi, un trial clinico di fase 3, l’ultimo stadio della sperimentazione, confermano che la Mdma sembra trattare questomeglio degli altri farmaci che abbiamo a disposizione. Così questo principio potrebbe presto ...

