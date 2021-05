Lo chef tv Riccardo Facchini fa coming out sui social

Advertising

infoitcultura : Chef Riccardo Facchini: 'Ora sono Chloe'. L'annuncio su Instagram - infoitcultura : Prova del cuoco, il famoso chef Riccardo Facchini: 'Ora sono Chloe'. Il post (con foto) della svolta - infoitcultura : Lo chef de La Prova del Cuoco Riccardo Facchini ha cambiato sesso ora Chloe - imbucatospecial : #gossip Il famoso chef de ‘#LaProvadelCuoco’ #RiccardoFacchini ha cambiato sesso ora è Chloe - FQMagazineit : La Prova del Cuoco, lo chef Riccardo Facchini rivela la sua transizione: “Ora sono Chloe, orgogliosa transgender” -

Ultime Notizie dalla rete : chef Riccardo

Chi è Chloe Facchini Chloe Facchini nasce col nome diFacchini in provincia di Bologna ed ...Bologna e poi si è trasferita in Francia dove ha effettuato anche uno stage nella cucina dello...... " Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina ", scrive lache poi prosegue raccontando ... ma sono convinta che chi mi ha apprezzato comecontinuerà a farlo con altrettanto amore ...Sicuramente i suoi fan non mancheranno di dimostrarle affetto, ma quel che è ancora più certo è il sostegno del suo compagno di vita Può riassumersi in questi due commenti la sua storia di cambiamento ...“Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi così cambiata. Chloe si fa vedere accanto al compagno che le è stato accanto in tutto questo tempo “Alcuni di voi non approveranno ...