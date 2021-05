Liberalizzare i brevetti non assicura la produzione dei vaccini | dice Draghi

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, è intervenuto oggi alla Camera per rispondere al Question time. Ha replicato anche a un'interrogazione posta dal Movimento 5 stelle relativa ai diritti di proprietà intellettuale sui. Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale dell'intervento del premier. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, La posizione degli Stati Uniti si chiarirà nei prossimi giorni, ma è evidente che parta da una semplice considerazione. Vi è un sostanziale sbilanciamento tra la posizione di alcune grandi case farmaceutiche, che hanno ricevuto imponenti sovvenzioni governative, e quella dei Paesi più poveri al mondo, che o non hanno accesso o non hanno denaro per poter comprare i. L’indirizzo verso cui si muove questa dichiarazione degli Stati Uniti va condiviso, secondo me. ...