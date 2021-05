“La pandemia poteva essere evitata”: l’inchiesta indipendente che riscrive la storia del Covid (Di mercoledì 12 maggio 2021) “La pandemia di Covid poteva essere evitata” La pandemia di Covid, che ha ucciso più di 3 milioni di persone in tutto il mondo e devastato l’economia globale, si poteva evitare. Lo sostengono gli esperti incaricati dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un report indipendente chiamato “Covid-19: Make it the Last Pandemic“ nel quale chiedono urgentemente riforme ad ampio raggio dei sistemi di allarme e prevenzione affinché un disastro di tale portata non si ripeta. Il documento condanna i leader globali ma punta il dito anche contro l’Oms (che ha commissionato lo studio, ndr), additata come responsabile dell’inerzia che ha portato alla diffusione del virus, insieme ai Paesi avanzati. “La situazione in cui ci ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Ladi” Ladi, che ha ucciso più di 3 milioni di persone in tutto il mondo e devastato l’economia globale, sievitare. Lo sostengono gli esperti incaricati dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un reportchiamato “-19: Make it the Last Pandemic“ nel quale chiedono urgentemente riforme ad ampio raggio dei sistemi di allarme e prevenzione affinché un disastro di tale portata non si ripeta. Il documento condanna i leader globali ma punta il dito anche contro l’Oms (che ha commissionato lo studio, ndr), additata come responsabile dell’inerzia che ha portato alla diffusione del virus, insieme ai Paesi avanzati. “La situazione in cui ci ...

