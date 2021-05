Israele | pioggia di razzi su Tel Aviv nella notte | così l’Iron Dome li intercetta prima che cadano al suolo – Video

Advertising

E' guerra tra Hamas e Israele: pioggia di razzi su Tel Aviv, bombe su Gaza - Israele, pioggia di razzi da Gaza nella notte. Uccisi nei raid dirigenti di Hamas. Nuovi scontri a Gerusalemme - Pioggia di razzi su Israele, 130 colpiscono Tel Aviv: morta una donna. Colpito un palazzo di 12 piani a Gaza.

Ultime Notizie dalla rete : Israele pioggia

L'ala militare di Hamas ha affermato d'altra parte che nelle prime ore di oggi sono stati lanciati 110 razzi contro il centro die l'aeroporto internazionale Ben Gurion, in risposta agli ...La raffica di razzi controè iniziata dopo che un condominio a Gaza City è stato preso di mira da un attacco israeliano. Il portavoce dell'IDF ha spiegato che i raid - in cui sono stati ...Continuano gli scontri tra Israele e Hamas. Nella notte dalla Striscia di Gaza sono partiti più di mille razzi lanciati da Hamas. Nel video, il sistema di difesa aereo israeliano (Iron Dome) entra in ...È di nuovo scontro tra Israele e Hamas a Gaza; sullo sfondo le difficoltà politiche interne per entrambi i fronti. Israele, incapace di trovare una formula che renda possibile un governo, e i palestin ...