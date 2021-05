Israele-Hamas, ancora razzi e raid (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) – Non si ferma lo scontro tra Israele e Hamas. Il Jerusalem Post riporta stamani un bilancio di almeno cinque israeliani morti dopo le centinaia di razzi lanciati dalla Striscia di Gaza in direzione di Israele, che a sua volta ha colpito obiettivi nell’enclave palestinese. Secondo il ministero della Salute di Gaza, da lunedì sono 35 le persone morte nelle operazioni israeliane nella Striscia. Tra le vittime, stando ai palestinesi che riferiscono anche di 233 feriti, ci sono 12 minori e tre donne.Dall’inizio dell’escalation lunedì sera sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza in direzione di Israele oltre 1.050 razzi e colpi di mortaio, 200 dei quali sono caduti all’interno dell’enclave palestinese. Lo hanno reso noto le forze israeliane (Idf), come riporta il ‘Times of ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) – Non si ferma lo scontro tra. Il Jerusalem Post riporta stamani un bilancio di almeno cinque israeliani morti dopo le centinaia dilanciati dalla Striscia di Gaza in direzione di, che a sua volta ha colpito obiettivi nell’enclave palestinese. Secondo il ministero della Salute di Gaza, da lunedì sono 35 le persone morte nelle operazioni israeliane nella Striscia. Tra le vittime, stando ai palestinesi che riferiscono anche di 233 feriti, ci sono 12 minori e tre donne.Dall’inizio dell’escalation lunedì sera sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza in direzione dioltre 1.050e colpi di mortaio, 200 dei quali sono caduti all’interno dell’enclave palestinese. Lo hanno reso noto le forze israeliane (Idf), come riporta il ‘Times of ...

