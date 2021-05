Internazionali di Roma, Berrettini in campo: chi è l’avversario Millman (Di mercoledì 12 maggio 2021) Internazionali di Roma, Berrettini sfida Millman nella sfida valida per il secondo turno del Master 1000. L’italiano è favorito Matteo Berrettini (Getty Images)Oggi Matteo Berrettini sfida l’australiano John Millman. Il tennista Romano è favorito per la posizione che occupa, nono nella classifica Ranking Atp contro la quarantaduesima posizione dell’avversario di oggi che incontrerà sul campo centrale del Foro Italico a Roma a partire dalle ore 15.30. Nella precedente sfida Berrettini è stato costretto a rimontare contro Nikoloz Basilashvili ma alla fine ha avuto la meglio. l’avversario di oggi, 31enne, ha superato il primo turno battendo agevolmente ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 maggio 2021)disfidanella sfida valida per il secondo turno del Master 1000. L’italiano è favorito Matteo(Getty Images)Oggi Matteosfida l’australiano John. Il tennistano è favorito per la posizione che occupa, nono nella classifica Ranking Atp contro la quarantaduesima posizione deldi oggi che incontrerà sulcentrale del Foro Italico aa partire dalle ore 15.30. Nella precedente sfidaè stato costretto a rimontare contro Nikoloz Basilashvili ma alla fine ha avuto la meglio.di oggi, 31enne, ha superato il primo turno battendo agevolmente ...

Advertising

WeAreTennisITA : Sebastian #Korda dà forfait e Marco #Cecchinato entra di diritto nel tabellone delle qualificazioni degli… - unidui_manu : 'Il torneo romano è l'unico tra i tre 'Masters 1000' del 2021 con una disuguaglianza nella retribuzione in base al… - megamodo : La BMW iX è la grande protagonista degli Internazionali BNL d’Italia di tennis in corso di svolgimento in questi gi… - p_p80 : Non andateci, non guardateli. #tennis #Internazionali Gender pay gap agli Internazionali di tennis: al vincitore i… - Pacho_Bernate : ?? Internazionali BNL d'Italia 2021 #IBI21 ? Juan Sebastián Cabal ???? Robert Farah vs. Fabio Fognini ???? Lorenzo Muse… -