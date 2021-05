In giro dopo il coprifuoco, carabiniere prende a calci un ragazzo nel napoletano (Di mercoledì 12 maggio 2021) A Terzigno un ragazzo è stato preso a calci da un carabiniere dopo aver violato il coprifuoco. La scena, ripresa da un balcone, è virale sui social. ragazzo preso a calci da un carabiniere a Napoli dopo l’ora del coprifuoco: aperta inchiesta su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 12 maggio 2021) A Terzigno unè stato preso ada unaver violato il. La scena, ripresa da un balcone, è virale sui social.preso ada una Napolil’ora del: aperta inchiesta su Notizie.it.

Advertising

giroditalia : ?? Today's most beautiful photos taken after the finish line ?? - MediasetTgcom24 : A Terzigno (Napoli) un carabiniere prende a calci un ragazzo sorpreso in strada dopo il coprifuoco. Le immagini fan… - giroditalia : Il Giro non dimentica Wouter Weylandt. Dopo aver ritirato il dorsale numero 108, tutta la carovana Rosa ha voluto r… - niaIIftguitar : SALVINI SEI UN PEZZENTE. VERGOGNATI! Mettiti su un gommone dopo le 22 e prendi il largo, se ci tieni tanto a farti… - andreapezzoni87 : Tappa 5 Modena-Cattolica 177km Tappa completamente pianeggiante che attraversa la via Emilia e si chiude sulla riv… -