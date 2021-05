Giovanni Spadaccini, spacciatore di libri per noi drogati di lettura (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Compro libri anche in grande quantità” mi ha fornito una grande quantità di endorfina. Lo spacciatore si chiama Giovanni Spadaccini, è un libraio-scrittore di Reggio Emilia, un libraio antiquario per la precisione, e in questo autobiografico esordio pubblicato da Utet racconta le incredibili storie di noi drogati di libri. Sintetizzo la più estrema: “Mario chiede l’elemosina per pagare i libri che compra da me. Che qualcuno si spinga a un tale stato di degradazione per comprare dei libri mi sembra tragico e magnifico al tempo stesso, mi fa pensare che questa folle cosa, questo gesto così innaturale che chiamiamo lettura sia simile a un narcotico”. Dunque Spadaccini lo sa di essere uno spacciatore e il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Comproanche in grande quantità” mi ha fornito una grande quantità di endorfina. Losi chiama, è un libraio-scrittore di Reggio Emilia, un libraio antiquario per la precisione, e in questo autobiografico esordio pubblicato da Utet racconta le incredibili storie di noidi. Sintetizzo la più estrema: “Mario chiede l’elemosina per pagare iche compra da me. Che qualcuno si spinga a un tale stato di degradazione per comprare deimi sembra tragico e magnifico al tempo stesso, mi fa pensare che questa folle cosa, questo gesto così innaturale che chiamiamosia simile a un narcotico”. Dunquelo sa di essere unoe il ...

