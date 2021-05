Geppi Cucciari trasformata grazie alla dieta e al basket: “Ecco come ha perso 10 chili” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il dimagrimento di Geppi Cucciari è sotto agli occhi di tutti. La comica, conduttrice e attrice sarda sembra che non abbia risentito del lockdown, anzi. Nell’ultimo anno e mezzo si è dedicata molto all’attività sportiva sia in palestra (finché ha potuto) sia in casa, come scritto da lei stessa su Instagram: “Io resto a casa, rispetto le disposizioni, tonifico i glutei e il senso civico”. Zumba, yoga, pilates, CrossFit ma soprattutto basket. Per chi non lo sapesse, infatti, Geppi coltiva questa passione fin da bambina e in passato ha gareggiato in serie C, poi in B, fino alla seria A2 con la Virtus Cagliari. Il tutto accompagnato ovviamente da una sana alimentazione. come riportato dal magazine Io Donna, la perdita di circa 10 kg è stata resa possibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il dimagrimento diè sotto agli occhi di tutti. La comica, conduttrice e attrice sarda sembra che non abbia risentito del lockdown, anzi. Nell’ultimo anno e mezzo si è dedicata molto all’attività sportiva sia in palestra (finché ha potuto) sia in casa,scritto da lei stessa su Instagram: “Io resto a casa, rispetto le disposizioni, tonifico i glutei e il senso civico”. Zumba, yoga, pilates, CrossFit ma soprattutto. Per chi non lo sapesse, infatti,coltiva questa passione fin da bambina e in passato ha gareggiato in serie C, poi in B, finoseria A2 con la Virtus Cagliari. Il tutto accompagnato ovviamente da una sana alimentazione.riportato dal magazine Io Donna, la perdita di circa 10 kg è stata resa possibile ...

