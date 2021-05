Gattuso a un passo dalla Fiorentina. Biennale a 2 milioni e coinvolgimento nel mercato (Di mercoledì 12 maggio 2021) Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, Gattuso e la Fiorentina sarebbero ad un passo dalla firma del contratto per la prossima stagione. “Rino Gattuso e la Fiorentina sempre più vicini. Con la squadra in cerca della salvezza aritmetica, Commisso ha rotto gli indugi per il nuovo allenatore: l’accordo (Biennale) con l’attuale tecnico del Napoli sembra davvero a un passo”. Il club si era mosso già qualche settimana fa, quando il direttore generale Barone aveva avviato i sondaggi con il tecnico del Napoli, “ma dopo l’iniziale disponibilità era seguita una sospensione figlia di divergenze, anche e soprattutto tecniche”. La Fiorentina allora aveva virato su De Zerbi ma la concorrenza dello Shakhtar è stata più forte. “Ecco perché alla ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021) Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino,e lasarebbero ad unfirma del contratto per la prossima stagione. “Rinoe lasempre più vicini. Con la squadra in cerca della salvezza aritmetica, Commisso ha rotto gli indugi per il nuovo allenatore: l’accordo () con l’attuale tecnico del Napoli sembra davvero a un”. Il club si era mosso già qualche settimana fa, quando il direttore generale Barone aveva avviato i sondaggi con il tecnico del Napoli, “ma dopo l’iniziale disponibilità era seguita una sospensione figlia di divergenze, anche e soprattutto tecniche”. Laallora aveva virato su De Zerbi ma la concorrenza dello Shakhtar è stata più forte. “Ecco perché alla ...

