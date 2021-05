Fiat Professional, al via gli ordini dei nuovi Doblò MY 2022 e Fiorino (Di mercoledì 12 maggio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Giunto alla quarta generazione ed erede di un modello vincente – dal 2000 a oggi è stato scelto da oltre 1,8 milioni di clienti – il nuovo Doblò MY 2022 di Fiat Professional è un veicolo al top della categoria per prestazioni e caratteristiche funzionali, capacità di carico e ridotti costi di gestione. Tra le maggiori novità vi sono la nuova motorizzazione 1.6 MultiJet2 Euro6d-Final – con tre livelli di potenza (90 CV, 105 CV e 120 CV) che soddisfano le diverse esigenze Professionali – e la nuova versione Trekking con un look off-road e una ricca dotazione di serie. Inoltre, si segnalano il nuovo sistema multimediale 7? touchscreen, che include integrazione di Apple CarPlay e compatibilità Android Auto per essere sempre connessi – disponibile anche con navigatore integrato – oltre ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 maggio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Giunto alla quarta generazione ed erede di un modello vincente – dal 2000 a oggi è stato scelto da oltre 1,8 milioni di clienti – il nuovoMYdiè un veicolo al top della categoria per prestazioni e caratteristiche funzionali, capacità di carico e ridotti costi di gestione. Tra le maggiori novità vi sono la nuova motorizzazione 1.6 MultiJet2 Euro6d-Final – con tre livelli di potenza (90 CV, 105 CV e 120 CV) che soddisfano le diverse esigenzei – e la nuova versione Trekking con un look off-road e una ricca dotazione di serie. Inoltre, si segnalano il nuovo sistema multimediale 7? touchscreen, che include integrazione di Apple CarPlay e compatibilità Android Auto per essere sempre connessi – disponibile anche con navigatore integrato – oltre ...

