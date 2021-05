Etichette alimentari: ancora troppi non sanno leggere la data di scadenza (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sulle Etichette alimentari sono riportate tutte le informazioni fondamentali relative ai prodotti. Tra queste c’è la data di scadenza. Ma da un recente studio è emerso che ancora troppi consumatori non sono in grado di leggere correttamente una data di scadenza Secondo i risultati di un recente studio pubblicato sul Journal of Nutrition Education and L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sullesono riportate tutte le informazioni fondamentali relative ai prodotti. Tra queste c’è ladi. Ma da un recente studio è emerso checonsumatori non sono in grado dicorrettamente unadiSecondo i risultati di un recente studio pubblicato sul Journal of Nutrition Education and L'articolo proviene da Consumatore.com.

