E ai David Gabriele Muccino è - come nel Don Giovanni - il Convitato di Pietra

Gabriele Muccino sarà contento: ai David di Donatello Favolacce, il film che 'non era riuscito a finire dalla noia' e che gli ha dettato il rumoroso divorzio twittato dalla gestione degli Oscar italiani, è stato sepolto dalla valanga di statuette a Volevo nascondermi, il film di Giorgio Diritti (ed Elio Germano) su Ligabue. Non che la competizione, in un'annata decimata dal Covid, fosse molto agguerrita…Sarebbe bello sapere però, a titolo di cronaca, quanti e quali spettatori abbia raccolto la cerimonia dei David su RaiUno. Negli Usa un sondaggio-lampo ha stabilito che la fascia d'età sotto i 40 anni quest'anno ha bellamente ignorato la cerimonia degli Oscar. I premi italiani hanno goduto di un rito altrettanto frettoloso, rispettosamente distanziato e poco meno spoglio, officiato da Carlo Conti come ...

