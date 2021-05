Decreto Sostegni Bis, 14 miliardi a fondo perduto per le Partite Iva: requisiti per richiedere i contributi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Decreto Sostegni Bis preannuncia 40 miliardi da destinare in aiuto alle imprese e alle famiglie italiane. In particolare, 14 miliardi saranno contributi a fondo perduto per le Partite Iva. Il Decreto dovrebbe diventare legge entro il 21 maggio introducendo un’importante novità: il contributo ricevuto a fondo perduto non rientrerà tra le somme pignorabili. contributi a fondo perduto: i beneficiari Le modalità di erogazione sono ancora in discussione. La prima ipotesi richiederebbe di calcolare il ristoro tenendo conto anche dei costi fissi, con il conseguente allungamento dei tempi dei bonifici. La seconda invece è quella ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) IlBis preannuncia 40da destinare in aiuto alle imprese e alle famiglie italiane. In particolare, 14sarannoper leIva. Ildovrebbe diventare legge entro il 21 maggio introducendo un’importante novità: il contributo ricevuto anon rientrerà tra le somme pignorabili.: i beneficiari Le modalità di erogazione sono ancora in discussione. La prima ipotesibbe di calcolare il ristoro tenendo conto anche dei costi fissi, con il conseguente allungamento dei tempi dei bonifici. La seconda invece è quella ...

