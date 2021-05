Covid, nessun decesso oggi a causa del virus, ma raddoppiati i casi positivi rispetto a ieri (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 72799 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. rispetto a ieri si registrano 150 nuovi casi (di età compresa tra 7 mesi e 95 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 39, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2447. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 63093 dimessi/guariti (+562 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 72799 ial19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.si registrano 150 nuovi(di età compresa tra 7 mesi e 95 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 39, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovie resta fermo a 2447. Nel numero deisono compresi anche 63093 dimessi/guariti (+562). Gli attualmentein Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei, il numero dei dimessi/guariti e dei ...

