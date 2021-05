Costiera, isole e Cilento: interventi Capitaneria per persone in difficoltà (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – A causa dell’improvviso cambio repentino delle condizioni meteo marine, nel pomeriggio di martedì 11 maggio lungo le coste campane numerose sono state le telefonate di soccorso al numero di emergenza 1530 e ai centralini delle Capitanerie di porto del territorio. Tutti gli interventi, coordinati dalla Sala Operativa del 4°Centro Secondario di Soccorso Marittimo di Napoli, si sono conclusi positivamente nell’arco di un paio d’ore. La Capitaneria fa sapere: “In particolare si segnala quello effettuato dalla motovedetta CP 829 di Ischia in favore di 2 canoisti in difficoltà presso l’isolotto di S. Martino (Monte di Procida) e quello dalla motovedetta SAR CP 890 di Napoli, sulle coste di Torre del Greco, in favore di tre persone a bordo di una barca da diporto che a causa del forte ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – A causa dell’improvviso cambio repentino delle condizioni meteo marine, nel pomeriggio di martedì 11 maggio lungo le coste campane numerose sono state le telefonate di soccorso al numero di emergenza 1530 e ai centralini delle Capitanerie di porto del territorio. Tutti gli, coordinati dalla Sala Operativa del 4°Centro Secondario di Soccorso Marittimo di Napoli, si sono conclusi positivamente nell’arco di un paio d’ore. Lafa sapere: “In particolare si segnala quello effettuato dalla motovedetta CP 829 di Ischia in favore di 2 canoisti inpresso l’isolotto di S. Martino (Monte di Procida) e quello dalla motovedetta SAR CP 890 di Napoli, sulle coste di Torre del Greco, in favore di trea bordo di una barca da diporto che a causa del forte ...

