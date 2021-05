Coronavirus | ultime notizie Locatelli Css | c’è margine per lo slittamento del coprifuoco

(Di mercoledì 12 maggio 2021) In Italia in giornata tavolo sulle riaperture tra Governo e Regioni. Pfizer sconsiglia di rimandare la seconda dose

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Il Sole 24 ORE

Ancona - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle24 ore sono stati testati 5100 tamponi: 2602 nel percorso nuove diagnosi (di cui 576 nello screening con percorso Antigenico) e 2498 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari ...... regione per regione, con i dati covid in Italia del 12 maggio e con lenotizie su ... I dati delle regioni: TOSCANA Sono 495 i contagi dain Toscana oggi, 12 maggio, secondo i dati ...Solo la Valle d’Aosta dovrebbe restare in arancione. Passeranno in giallo anche Sicilia e Sardegna. Quest’ultima, insieme a Molise e Friuli Venezia Giulia ha i numeri per tornare a fine mese nella fas ...(Adnkronos) - E' in leggera diminuzione il numero settimanale di nuovi contagi di Covid-19 e di morti a livello globale. Negli ultimi 7 giorni, secondo l'aggiornamento Oms, sono stati registrati oltre ...