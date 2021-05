Buca pericolosa a San Giovanni Bianco | sfilza di auto ko | tra le “vittime” anche un sindaco

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Unadifinite k.o. nel giro di pochi minuti. Colpa di una grossa e profonda(quella che vedete in foto, ndr) all’ingresso del paese di San, in via Carlo Ceresa, nelle vicinanze della nuova rotonda. Tra le “ildi Olmo al Brembo Carmelo Goglio, che intorno alle 18 di martedì era diretto all’assemblea della Comunità Montana Valle Brembana. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri di Zogno, per dare assistenza aglimobilisti rimasti in panne in attesa dell’arrivo dei carriattrezzi, e per deviare il traffico evitando ulteriori ripercussioni sulla viabilità. In un secondo tempo sono arrivatii tecnici dell’Anas per mettere una “toppa” al manto stradale ...