Belpietro parla del ddl Zan citando l'utero in affitto. Poi smentisce se stesso (Di mercoledì 12 maggio 2021) "l'utero in affitto!". Anzi, no perché non c'è. Ma va bene lo stesso. Ancora una volta, la paradossale propaganda contro il ddl Zan offre uno spaccato della società e dei media. A ergersi protagonista nella serata di martedì 11 maggio è stato Maurizio Belpietro, ospite di Cartabianca per parlare, tra le tante cose, anche del tanto contestato (dalla destra) disegno di legge sull'omotransfobia, la misoginia e l'abilismo. Una serie di posizioni contraddittorie da parte del direttore de La Verità e di Panorama, che vanno in conflitto tra di loro e svelano una grande confusione sul tema. Alla fine la discussione Luxuria Belpietro mette in evidenza una vulgata sovranista che ha il sapore della bufala.

