Bancarotta e frode | 14 indagati Sequestrati conti | terreni e orologi di lusso

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Voghera - Quattordici persone indagate perfraudolenta, distrazione e ricorso abusivo al credito, falso in bilancio e auto - riciclaggio. Un sequestro di beni per circa 4 milioni di euro, ...

Voghera - Quattordici persone indagate perfraudolenta, distrazione e ricorso abusivo al credito, falso in bilancio e auto - riciclaggio. Un sequestro di beni per circa 4 milioni di euro, tra cui disponibilita finanziarie per ......Il blitz della Guardia di Finanza di Voghera. Gli amministratori della società fallita ottenevano finanziamenti presentando alle banche bilanci artefatti ...Sequestrati beni per 4 milioni di euro. Un giro di finanziamenti ottenuti con la frode intorno a una società di produzione e commercializzazione di olio e generi alimentari ...