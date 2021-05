Amazon non paga le tasse, ma per i giudici europei va bene così: la sentenza della Corte Ue (Di mercoledì 12 maggio 2021) Amazon, i privilegi fiscali sono legittimi: la sentenza della Corte Ue Dalla Corte di giustizia europea arriva un assist giuridico di importanza cruciale per Amazon: i giudici comunitari hanno infatti stabilito che i privilegi fiscali di cui il gigante dell’e-commerce gode in Europa sono legittimi. La sentenza è di oggi, mercoledì 12 maggio: la Corte di giustizia ha annullato la decisione della Commissione Ue che nel 2017 aveva dichiarato l’accordo fiscale tra Amazon e il Lussemburgo incompatibile con il mercato interno europeo. Secondo Bruxelles quell’accordo costituisce un aiuto di Stato illecito. La Corte – che curiosamente ha sede proprio a Lussemburgo – ha stabilito invece che non ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 maggio 2021), i privilegi fiscali sono legittimi: laUe Dalladi giustizia europea arriva un assist giuridico di importanza cruciale per: icomunitari hanno infatti stabilito che i privilegi fiscali di cui il gigante dell’e-commerce gode in Europa sono legittimi. Laè di oggi, mercoledì 12 maggio: ladi giustizia ha annullato la decisioneCommissione Ue che nel 2017 aveva dichiarato l’accordo fiscale trae il Lussemburgo incompatibile con il mercato interno europeo. Secondo Bruxelles quell’accordo costituisce un aiuto di Stato illecito. La– che curiosamente ha sede proprio a Lussemburgo – ha stabilito invece che non ...

