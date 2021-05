«All’inizio lei non voleva…»: nelle chat di Ciro Grillo e gli amici Silvia trattata come un trofeo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nuovi dettagli emergono sullo scambio di messaggi che Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia ebbero nelle chat con gli amici all’indomani della notte trascorsa con Silvia e l’amica Roberta, finita al centro della denuncia della ragazza per violenza sessuale. Tra vanterie e oscenità, oltre all’ormai noto «3 vs 1», ve n’è un altro considerato particolarmente rilevante dagli inquirenti: «All’inizio sembrava non volesse…». Quella frase all’attenzione degli inquirenti Per l’accusa si tratta di una conferma del fatto che la ragazza non era affatto consenziente, come sostengono i quattro indagati per violenza sessuale; per la difesa, invece, indicherebbe che la ragazza poi avrebbe avuto un ripensamento, prestandosi quindi alla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nuovi dettagli emergono sullo scambio di messaggi che, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia ebberocon gliall’indomani della notte trascorsa cone l’amica Roberta, finita al centro della denuncia della ragazza per violenza sessuale. Tra vanterie e oscenità, oltre all’ormai noto «3 vs 1», ve n’è un altro considerato particolarmente rilevante dagli inquirenti: «sembrava non volesse…». Quella frase all’attenzione degli inquirenti Per l’accusa si tratta di una conferma del fatto che la ragazza non era affatto consenziente,sostengono i quattro indagati per violenza sessuale; per la difesa, invece, indicherebbe che la ragazza poi avrebbe avuto un ripensamento, prestandosi quindi alla ...

nonamefound_98 : LEI ERA SEMPRE IMPAURITA PER QUESTA DENUNCIA CHE LUI GIA' DISSE ALL'INIZIO QUINDI FIGURATEVI ED ERA INFASTIDITA GIA… - LauraFRomagnosi : @vincentperez95 In realtà il problema è che lei si prende la scena, all'inizio fa comodo poi un po' meno. E lei che… - meowenyu : è da quando ho iniziato l'università che provo a non perderla di vista e almeno all'inizio anche lei lo faceva ma c… - lovelove88nap : @tv_ascolti Secondo me si e credo che sia stata lei a fare del male ad Anna xké se all'inizio ci ricordiamo che lei… - greta01291950 : @chiara2005 @guardoidettagli Ahhh Okok ho capito. Ma una cosa, quando lei all’inizio non lo nominava, si capiva che… -