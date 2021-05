Alba Parietti e Franco Oppini | perchè si sono lasciati? Il retroscena

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.stati una delle coppie più belle degli anni ottanta, masistati una delle coppie più belle degli anni ottanta, la loro storia d’amore ha appassionato davvero tutti in quel periodo, siconosciuti a teatro. Lei stessa in una lunga intervista ha ammesso di

Advertising

altrogiornorai1 : I nostri #Affettistabili oggi ?? Alba Parietti, @Massimo20_IT e @JessicaMorlacc2 #OggièUnAltroGiorno @serenabortone… - ciaoimmarika : Comunque Alba Parietti mondo dominazione #unapezzadilundini - avvo_ : #tzvip - PasqualeMarro : #AlbaParietti, rivelazione pesante. Il mondo dello spettacolo trema: “Lui è..” - revivalgovmez : Alba Parietti e Anna Pettinelli insieme mi trema il culo -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

Newsby

Dopo la porno star Valentina Nappi, la cantante Orietta Berti, Bruno Vespa e, il giornalista aretino si è fatto aprire la porta di casa da Mara Maionchi e nel corso della puntata ha ...Al GF Vip Zorzi ha confessato di essersi infatuato dell'amico e collega Francesco Oppini , figlio di. Oggi i due sono in ottimi rapporti e continuano a sentirsi spesso in qualità di ...Nessun Personaggio Selezionato Adriana Lima Adriana Volpe Adriano Celentano Agnese Landini Aida Yespica Alba Parietti Albano Carrisi Alberto di Monaco Alena Seredova Alessandro Del Piero Alessandro Pr ...Oggi è un altro giorno torna puntuale anche questo 12 maggio alle ore 14, su Rai 1 , con un'altra puntata condotta come sempre da ...