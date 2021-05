Ajax, sciolto il trofeo dell’Eredivisie: l’iniziativa da applausi – VIDEO (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Ajax ha sciolto il trofeo dell’Eredivisie per creare 42mila piccole stelle da regalare ai tifosi abbonati – VIDEO «Tifosi dell’Ajax, il 35esimo titolo è vostro», inizia così il VIDEO di presentazione dell’iniziativa voluta dall’Ajax dopo la vittoria dell’Eredivisie. Il club olandese ha deciso di sciogliere il trofeo per formare 42mila stelline da regalare ai tifosi abbonati, che nel corso di questa stagione non hanno potuto assistere dal vivo alle partite dei Lancieri. Le parole del dirigente generale Edwin van der Sar: «Questa stagione siamo stati costretti a giocare senza i nostri tifosi sugli spalti. Nonostante questo, abbiamo percepito il loro supporto ogni settimana. Nel tragitto per lo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’hailper creare 42mila piccole stelle da regalare ai tifosi abbonati –«Tifosi dell’, il 35esimo titolo è vostro», inizia così ildi presentazione delvoluta dall’dopo la vittoria. Il club olandese ha deciso di sciogliere ilper formare 42mila stelline da regalare ai tifosi abbonati, che nel corso di questa stagione non hanno potuto assistere dal vivo alle partite dei Lancieri. Le parole del dirigente generale Edwin van der Sar: «Questa stagione siamo stati costretti a giocare senza i nostri tifosi sugli spalti. Nonostante questo, abbiamo percepito il loro supporto ogni settimana. Nel tragitto per lo ...

Advertising

CMercatoNews : ????L’#Ajax ha sciolto il titolo di campione d’#Olanda??, tirandone fuori 42390 stelline??. Una per ogni abbonato Alt… - cmercatoweb : ????L’#Ajax ha sciolto il titolo di campione d’#Olanda??, tirandone fuori 42390 stelline??. Una per ogni abbonato Alt… - angiroma : Mi ero innamorato, già, dell'Ajax con la maglia tributo a Bob Marley, e ora hanno sciolto il loro trofeo di campion… - SimoneSolomita : RT @CB_Ignoranza: L’Ajax ha sciolto il trofeo dell'Eredivisie appena conquistato per condividerlo coi tifosi. Il club ha voluto premiare i… - FinallyGio459 : RT @CB_Ignoranza: L’Ajax ha sciolto il trofeo dell'Eredivisie appena conquistato per condividerlo coi tifosi. Il club ha voluto premiare i… -