12 maggio | sono 65 i nuovi positivi in FVG

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.062 tamponi molecolari sono stati rilevati 65 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,07%. Sono inoltre 2.032 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,49%). I decessi registrati sono 4, a cui se ne aggiungono 2 pregressi, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 18 e si riducono anche quelli in altri reparti che risultano essere 120. I decessi complessivamente ammontano a 3.752, con la seguente suddivisione territoriale: 799 a Trieste, 1.992 a Udine, 670 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 90.853, i clinicamente guariti 5.577, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 5.948.

Ultime Notizie dalla rete : maggio sono Dal 19 maggio domande per “On”, l’incentivo per imprese di giovani under 35 e donne di ogni età Il Sole 24 ORE Ponza e Ventotene, vaccini da 18 anni in su Prenotazioni anche dai medici e nelle farmacie Riparte la vaccinazione di massa sulle Isole Pontine con l'obiettivo di renderle Covid-free. Dalla prossima settimana potranno vaccinarsi tutti gli over 18, rimasti esclusi dalle ...

Del Brocco, Volevo nascondermi torna in sala ROMA, 12 MAG - "È l'intero cinema italiano nella sua diversità e ricchezza ad aver vinto ieri sera la 66/a edizione dei David di Donatello, con la sua voglia di esserci e di ripartire", sottolinea in ...

