1 minuto in Borsa 12 maggio 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) (TeleBorsa) – Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Prysmian (+2,24%). I più forti ribassi si verificano su Banca Mediolanum, che continua la seduta con -3,15%. Sul mercato di Chicago, il petrolio continua la sessione in rialzo e avanza a 66,06 dollari per barile. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea annunciata la Produzione industriale, pari a 0,1%.In Francia, pubblicati i Prezzi al Consumo con valore pari a 1,2%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che dei Prezzi al Consumo. Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 13.269 punti.

