Web Tax, Grimaldi: “Aumento dello 0,9 per cento è goccia nel mare dei profitti di Amazon” (Di martedì 11 maggio 2021) Il capogruppo di Liberi Uguali Verdi Marco Grimaldi ha presentato in Consiglio Regionale la proposta di legge per rimodulare l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e aumentarla dello 0,92% per i soggetti operanti nel commercio al dettaglio di prodotti internet in caso di valore della produzione netta superiore a un milione di euro. Insomma, la cosiddetta “web tax” nei confronti dei colossi dell’e-commerce, Amazon in testa. “A causa del profit shifting l’Italia perde ogni anno il 19% delle entrate tributarie dalle proprie imprese, ovvero 7,5 miliardi di euro l’anno, di cui 6,5 all’interno dell’Unione Europea” spiega Grimaldi. – “Purtroppo una piccola regione del mondo non può fare molto, aumentare l’IRAP ai colossi dell’e-commerce è però un segnale contro le disuguaglianze. Ricordiamoci che la sanità ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 11 maggio 2021) Il capogruppo di Liberi Uguali Verdi Marcoha presentato in Consiglio Regionale la proposta di legge per rimodulare l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e aumentarla0,92% per i soggetti operanti nel commercio al dettaglio di prodotti internet in caso di valore della produzione netta superiore a un milione di euro. Insomma, la cosiddetta “web tax” nei confronti dei colossi dell’e-commerce,in testa. “A causa del profit shifting l’Italia perde ogni anno il 19% delle entrate tributarie dalle proprie imprese, ovvero 7,5 miliardi di euro l’anno, di cui 6,5 all’interno dell’Unione Europea” spiega. – “Purtroppo una piccola regione del mondo non può fare molto, aumentare l’IRAP ai colossi dell’e-commerce è però un segnale contro le disuguaglianze. Ricordiamoci che la sanità ...

Advertising

M5S_Europa : Nel 2020 #Amazon ha guadagnato in #Europa 44 miliardi, ma la sua sede in #Lussemburgo non ha pagato un euro di corp… - nuovasocieta : Web Tax, Grimaldi: “Aumento dello 0,9 per cento è goccia nel mare dei profitti di Amazon” - StartMagNews : RT @gigugem: @sole24ore Purtroppo tra mille sparate inutili, la verità é che appena si prova a tassare questi giganti gli USA iniziano rito… - tax_tweet : Gentiloni: «I giganti del web pagano meno di un negozio. La riforma del fisco riduca le tasse e semplifichi»… - Michele_Arnese : RT @gigugem: @sole24ore Purtroppo tra mille sparate inutili, la verità é che appena si prova a tassare questi giganti gli USA iniziano rito… -