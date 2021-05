“Vorrei Romina con me” Al Bano è pronto a farlo Loredana Lecciso già sul piede di guerra

(Di martedì 11 maggio 2021) ConAlha formato una delle coppie più amate e chiacchierate di sempre. Una storia che sembrava uscita da un romanzo d’appendice, lei figlia di uno dei simboli di Hollywood e lui, ragazzo del Sud Italia, con il sogno della musica mentre si mantiene lavorando in un ristorante. Un amore che sembrava poter vincere ogni cosa. Sono tanti i fattori che hanno reso celebre la loro relazione. I due si sono sposati nel 1970 e hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl eJr Jolanda. Uno degli eventi più importanti ma anche drammatici della vita di Alè stata senza dubbio la scomparsa della primogenita Ylenia, avvenuta nella notte del 31 dicembre 1993 in circostanze misteriose a New Orleans. Sono numerosi i successi entrati di diritto nella storia della musica italiana, ...

Advertising

bubinoblog : ALBANO: VORREI TORNARE IN GARA A SANREMO CON ROMINA. THE VOICE SENIOR? PENSO DI ESSERCI -

Ultime Notizie dalla rete : Vorrei Romina

Caffeina Magazine

che i nostri bambini riscoprissero il contatto con le loro radici in una cultura ... abbiamo già un lungo elenco di luoghi dove intervenire" dichiaranoFerrari, grafica e Laura Lo Presti ...tanto che loro mi oscurassero, che diventassero più bravi di me in tutto. Nello sport e non ... Lo sport, Scampia, la tv ma anche la moglieGiamminelli, da cui Marco non si separa mai: '...Al Bano fa una confessione su Romina Power: “Il problema è convincerla a partecipare a Sanremo” Il prossimo anno tornerà il Festival di Sanremo, anche se ...“Quando ti vengono recise le tue radici ne senti la mancanza per il resto della vita. Come non ricordare il tuo compleanno ogni anno?” era piccolissima quando ha perso suo padre. C’è stata tanta felic ...