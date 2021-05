Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2021 ore 11:30 (Di martedì 11 maggio 2021) Viabilità 11 MAGGIO 2021 ORE 11:20 – ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PROTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN VIA NOMENTANA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA IL RACCORDO E SANT’ALESSANDRO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE, SEGNALATO UN INCIDENTE SUL RACCORDO DI FIUGGI AL KM 9+500, CODE ALL’ALTEZZA DI CONTRADA CASALOTTO NELLE DUE DIREZIONI. AL MOMENTO ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLazioNE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-Roma, IN DIREZIONE Roma, PER UN GUASTO TECNICO TRA RIGUTINO E MONTALLESE; ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)11 MAGGIOORE 11:20 – ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PROTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN VIA NOMENTANA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA IL RACCORDO E SANT’ALESSANDRO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE, SEGNALATO UN INCIDENTE SUL RACCORDO DI FIUGGI AL KM 9+500, CODE ALL’ALTEZZA DI CONTRADA CASALOTTO NELLE DUE DIREZIONI. AL MOMENTO ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. TRASPORTO FERROVIARIO CIRCONE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-, IN DIREZIONE, PER UN GUASTO TECNICO TRA RIGUTINO E MONTALLESE; ...

