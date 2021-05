Vaccini, Figliuolo “Coinvolgere di più medici di base e farmacie” (Di martedì 11 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’imperativo categorico è accelerare. Abbiamo già fatto molto, ma dobbiamo allungare il passo. Il mio obiettivo è superare le 500 mila somministrazioni al giorno entro giugno. Occorre Coinvolgere maggiormente i medici di base e le farmacie, in modo che il loro intervento passi dall’attuale regime di emergenza a una fase più strutturata. Attualmente l’impiego dei medici di libera scelta non è omogeneo nelle varie Regioni, ma è indispensabile l’adesione uniforme e diffusa e una congrua quota di dosi loro dedicate”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Stampa il commissario all’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, in merito ai Vaccini.“In Italia ci sono circa 43 mila medici di famiglia e 20 mila ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’imperativo categorico è accelerare. Abbiamo già fatto molto, ma dobbiamo allungare il passo. Il mio obiettivo è superare le 500 mila somministrazioni al giorno entro giugno. Occorremaggiormente idie le, in modo che il loro intervento passi dall’attuale regime di emergenza a una fase più strutturata. Attualmente l’impiego deidi libera scelta non è omogeneo nelle varie Regioni, ma è indispensabile l’adesione uniforme e diffusa e una congrua quota di dosi loro dedicate”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Stampa il commissario all’emergenza Covid-19, Francesco Paolo, in merito ai.“In Italia ci sono circa 43 miladi famiglia e 20 mila ...

Advertising

matteorenzi : Chi tifa per la quarta ondata - come virologi in crisi di astinenza da tv - dovrebbe domandarsi perché in Israele,… - martaottaviani : Va riconosciuto a @RegLombardia che da gg, da sola, fa oltre il 20% dei vaccini nazionali. il merito è di… - fanpage : #Vaccini, il Commissario Figliuolo fissa un nuovo obiettivo: 1 milione di dosi al giorno - detossinata : @Ruffino_Lorenzo Intanto #figliuolo ha annunciato 1milione di vaccini al giorno. Gnafà. Si ricomincia con gli annunci - PaoloOrsi7 : Figliuolo rilancia e va all inn con 1milione di vaccini al giorno. ?? -