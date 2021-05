Ultime Notizie Roma del 11-05-2021 ore 10:10 (Di martedì 11 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio cabina di regia a Palazzo Chigi con draghi e capigruppo di maggioranza sulla situazione covid sulle riaperture domani è in programma un vertice governo regioni sui parametri dei cambi colore il fuoco potrebbe slittare alle ore 23 niente mascherina all’aperto quando ci saranno 30 milioni di vaccinati in Italia lo dice sileri finora 24 milioni le dosi somministrate 3 milioni quelli in arrivo alle regioni in questa settimana altri 198 i decessi nelle Ultime 24 ore tensioni sulla striscia di Gaza la battaglia sulla spianata delle moschee di Gerusalemme si è trasformato in uno scontro aperto tra Israele e la striscia dopo l’ultimatum di almeno 150 i razzi lanciati dalla exclave palestinese verso il territorio dello stato ebraicoche ha risposto ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)dailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio cabina di regia a Palazzo Chigi con draghi e capigruppo di maggioranza sulla situazione covid sulle riaperture domani è in programma un vertice governo regioni sui parametri dei cambi colore il fuoco potrebbe slittare alle ore 23 niente mascherina all’aperto quando ci saranno 30 milioni di vaccinati in Italia lo dice sileri finora 24 milioni le dosi somministrate 3 milioni quelli in arrivo alle regioni in questa settimana altri 198 i decessi nelle24 ore tensioni sulla striscia di Gaza la battaglia sulla spianata delle moschee di Gerusalemme si è trasformato in uno scontro aperto tra Israele e la striscia dopo l’ultimatum di almeno 150 i razzi lanciati dalla exclave palestinese verso il territorio dello stato ebraicoche ha risposto ...

