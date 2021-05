Tommaso Zorzi è di nuovo single? Ecco cosa svela a Ilary Blasi

(Di martedì 11 maggio 2021)è già? L’opinionista ha fatto un commento durante l’Isola dei Famosi che…? Poco tempo faè stato paparazzato da Chi in compagnia di Lorenzo: “Chi invece sorride, ma di gioia è– come scriveva il canale Instagram di Chi – che dopo la fugace amicizia con Gabriel Garko ha trovato unamico con il quale ha trascorso un rilassante weekend tra tenerezze , un gelato e tante risate”. Dopo la paparazzata, Filippo Bisciglia ospite de Il punto Z aveva chiesto all’influencer 26enne: “Come va in amore?” E il conduttore e opinionista de L’Isola dei Famosi aveva risposto con un “bene, grazie”. I fan si erano scatenati intanto: “Raga domenica ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi come sempre NERA #Isola #tommasozorzi - MediasetPlay : Rivelazioni scottanti e ospiti speciali: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de #IlPuntoZ con il nost… - IsolaDeiFamosi : E di nuovo: quanti qui come Tommaso?! ???????????? #Isola @tommaso_zorzi #tommasozorzi - Ioonag4y : #gfvip #tzvip #prelemi #gregorelli #rosiners #rosmello #prelemi tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pier… - sugaspup : #gfvip #tzvip #prelemi #gregorelli #rosiners #rosmello #prelemi tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pier… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

...Un ex concorrente dell'Isola dei Famosi presente in studio come ospite e come opinionista sembra che abbia scatenato la reazione degli opinionisti in studio ovvero Elettra Lamborghini e, il dopo GF Vip è a 'luci rosse'. E mostra cosa ha combinato Pubblicato il 11 - 05 - 2021 alle ore 19:25. Ultima modifica il 11 - 05 - 2021 alle ore 19:29 /Accuse pesanti arrivano in fase di nomination all'Isola dei Famosi: naufrago accusato di aver bestemmiato. Si attende la decisione ...Tommaso Zorzi recentemente pare avesse finalmente trovato l’anima gemella. Il fortunato era uno giovane ragazzo torinese di nome Lorenzo Campi con ...