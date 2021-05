Tombini-posacenere in Germania contro il mozzicone selvaggio

Leggi su cityroma

(Di martedì 11 maggio 2021) A Oldenburg, in Bassa Sassonia, sono stati installati cinquedove gettare i mozziconi delle sigarette evitando di disperderli in giro. Per mantenerli puliti, basta svuotarli una volta alla settimana Tombino-a Oldenburg, in(foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Ipa)La direzione è, senza dubbio, quella di limitare le sigarette nelle città. Da qualche mese Milano ha vietato il fumo nei parchi, alle fermate degli autobus o vicino alle scuole, per esempio. E in generale, da New York a Città del Messico, si tende a creare aree smoke free. Ma chi al tabacco non rinuncia dovrebbe, per lo meno, evitare di sporcare e inquinare le strade con i mozziconi: composti al 90 per cento di materiale plastico, i filtri impiegano più di un decennio a decomporsi e spesso finiscono in fiumi e mari. Per ...