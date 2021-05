Terremoto in Calabria, scossa al largo di Tropea (Di martedì 11 maggio 2021) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 4:03 al largo della costa occidentale della Calabria, davanti alla provincia di Vibo Valentia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto ... Leggi su leggo (Di martedì 11 maggio 2021) Unadidi magnitudo 3.2 è stata registrata alle 4:03 aldella costa occidentale della, davanti alla provincia di Vibo Valentia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto ...

Advertising

VitaInnamorato : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.2 ore 04:03 IT del 11-05-2021, Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia,… - Activnews24 : Una scossa di #terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 4:03 al largo della costa sud occidentale della C… - masked_65 : RT @terremotoalert: #Terremoto 2021-05-11 02:03:47 UTC - Magnitude(ML) 3.2 - Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggi… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Terremoto in Calabria, scossa al largo di Tropea - leggoit : Terremoto in Calabria, scossa al largo di Tropea -