Striscia di Gaza, lanciati 250 razzi verso Gerusalemme. Raid aerei israeliani (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo giorni di tensione crescente a Gerusalemme, ieri, lunedì 10 maggio, tra Israele e Hamas le violenze si sono trasformate in conflitto aperto, il più intenso dal 2014. Tutto è cominciato all’interno di al-Aqsa, nel complesso della Spianata delle Moschee, Gerusalemme Est, dove un Raid della polizia israeliana ha scatenato le violenze con i palestinesi. Secondo la Mezzaluna rossa, organizzazione della Croce Rossa, negli scontri almeno 300 palestinesi sono rimasti feriti. L’ultimatum di Hamas Hamas, organizzazione politico-militare che controlla la Striscia di Gaza, dopo aver dato tempo fino alle 18 a Israele “per far uscire i suoi soldati e i suoi coloni dalla Moschea Al Aqsa”, ha lanciato circa 200 razzi verso lo Stato ebraico e una decina verso ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo giorni di tensione crescente a, ieri, lunedì 10 maggio, tra Israele e Hamas le violenze si sono trasformate in conflitto aperto, il più intenso dal 2014. Tutto è cominciato all’interno di al-Aqsa, nel complesso della Spianata delle Moschee,Est, dove undella polizia israeliana ha scatenato le violenze con i palestinesi. Secondo la Mezzaluna rossa, organizzazione della Croce Rossa, negli scontri almeno 300 palestinesi sono rimasti feriti. L’ultimatum di Hamas Hamas, organizzazione politico-militare che controlla ladi, dopo aver dato tempo fino alle 18 a Israele “per far uscire i suoi soldati e i suoi coloni dalla Moschea Al Aqsa”, ha lanciato circa 200lo Stato ebraico e una decina...

