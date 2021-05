Sparatoria in una scuola in Russia | almeno otto vittime

(Di martedì 11 maggio 2021)persone sono state uccise in unaavvenuta stamattina in unadella città russa di Kazan. Lo hanno dichiarato le autorità locali, secondo cui16 persone sono rimaste ferite nell’attacco allanumero 175 della capitale della repubblica russa del Tatarstan. Rustam Minnikhanov, presidente del Tatarstan, ha dichiarato che nell’attacco hanno perso la vita sette studenti dimedia, mentre 12 bambini e quattro adulti sono attualmente in cura in ospedale. Il comune di Kazan ha poi dichiarato che anche un’insegnante è morta nell’attacco alla, portando ail bilancio dell’attacco. In precedenza le principali agenzie di stampa russe avevano riportato un bilancio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria una

21 le ambulanze accorse sul luogo dellae quattro dei feriti citati dall'agenzia Tass attraversofonte sul luogo sono stati condotti in ospedale. Stando ai media da Kazan, luogo della ...Sono almeno nove le vittime dellaavvenuta martedì mattina inscuola di Kazan, nel centro della Russia. Alcuni di loro avrebbero cercato di mettersi in salvo, lanciandosi dal terzo piano dell'edificio . Più di trenta i ...Paura e morte in un attacco in una scuola di Kazan, in Russia: il bilancio è di 11 vittime e molte persone sono ricoverate in ospedale: lo riferiscono i servizi di ...RUSSIA - Tragedia in Russia, dove si è verificata una sparatoria in una scuola di Kazan, nella parte centrale del Paese. Il bilancio, secondo i servizi di ...