Sicilia, si schianta con l’auto insieme ad un amico: Stefano muore tra le braccia del padre soccorritore (Di martedì 11 maggio 2021) Dramma in Sicilia, muore 21enne in un tragico incidente. Stefano Pagano è deceduto tra le braccia del padre, un operatore del 118, mentre era in fin di vita. Incidente stradale a Ragusa, la dinamica A nulla è servita la corsa in ospedale, viste le sue condizioni disperate. Un dolore inimmaginabile quello del padre, che ha assistito L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 11 maggio 2021) Dramma in21enne in un tragico incidente.Pagano è deceduto tra ledel, un operatore del 118, mentre era in fin di vita. Incidente stradale a Ragusa, la dinamica A nulla è servita la corsa in ospedale, viste le sue condizioni disperate. Un dolore inimmaginabile quello del, che ha assistito L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

winxinpensione : RT @RassegnaZampa: #Ragusa Ragazzo di 21 anni si schianta in auto: muore tra le braccia del padre soccorritore del 118 - RassegnaZampa : #Ragusa Ragazzo di 21 anni si schianta in auto: muore tra le braccia del padre soccorritore del 118 - infoitinterno : Sicilia, Stefano Pagano si schianta in auto: muore tra le braccia del padre soccorritore del 118 - angzarre : Sicilia, 21enne si schianta in auto: muore tra le braccia del padre soccorritore del 118. Queste sono le notizie ch… - Marilenapas : RT @Corriere: Sicilia, 21enne si schianta in auto: muore tra le braccia del padre soccorritore del 118 -